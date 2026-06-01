أرنولد يبتعد عن المغامرة ويتمسك بخبرة «أسود الرافدين»

اختار الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإثنين، التشكيلة النهائية لـ«أسود الرافدين» لمونديال 2026، المقرر انطلاق منافساته في أمريكا الشمالية بدءًا من 11 يونيو الجاري.

ووقع اختيار أرنولد على لاعبي الخبرة من الذين مثلوا العراق في أغلب مراحل التصفيات والملحقين الآسيوي والعالمي.

واستبعد المدرب الأسترالي سبعة لاعبين من التشكيلة الأولية بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا، والذي اختتم بالفوز على أندورا 1ـ0 الجمعة الماضي، وهم كميل سعدي، حارس المرمى، وأحمد حسن مكنزي، وميثم جبار، وداريو نامو، وبيتر كوركيس، وحسن عبد الكريم، يوسف نصراوي.

لكن كميل سعدي سيبقى مع المنتخب حارسًا احتياطيًا تحسبًا لحدوث أي إصابات.

وأبقى أرنولد على المهاجمين الأربعة الذين اختارهم في تشكيلته الأولية.

وتتوجه بعثة «أسود العراقين» إلى مدينة لا كورونيا لمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا، الخميس المقبل، في ثاني مواجهة تجريبية في المعسكر الذي يختتم هٌناك، قبل التوجه إلى شيكاغو الأمريكية، التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة أمام فنزويلا في التاسع من يونيو الجاري.

وضمت تشكيلة المنتخب العراقي، في حراسة المرمى، أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب، وفي الدفاع، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس، وفي الوسط، أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، وفي خط الهجوم، مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.

ويلعب العراق الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا، والسنغال والنرويج.