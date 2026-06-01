«الفراعنة» ينطلقون في كليفلاند

افتتح المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فجر الإثنين بتوقيت القاهرة، تدريباته في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض كأس العالم 2026.

وأدى «الفراعنة» الحصة التدريبية، تحت قيادة المدرب حسام حسن، على ملعب «كليفلاند براونز كامبوس» في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، التي وصل المنتخب إليها، ظهر الأحد، قادمًا من القاهرة.

وبدأت الحصة بإحماءات بدنية، وانتقلت إلى الجمل الفنية والتقسيمات بالكرة، واُختتمت بالتسديد على المرمى.

ويواجه البطل التاريخي لقارة إفريقيا منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران، ضمن المجموعة المونديالية السابعة.

ويتصدر النجم محمد صلاح، الذي غادر للتو فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة مصر النهائية، المؤلفة من 26 لاعبًا، بينهم 4 حراس مرمى. ومن أبرز الأسماء التي استدعتها القائمة عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومحمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، وهيثم حسن، جناح أوفيدو الإسباني. وعلى الرغم من صِغَر سِنِّه، ضمّ حسام حسن اللاعب حمزة عبد الكريم «18 عامًا»، الذي انتقل قبل أشهر من الأهلي المصري إلى برشلونة «بي» الإسباني.

وتأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد مشاركتهم في نسخ 1934 و1990 و2018.