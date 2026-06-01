نوير يتعافى ويعود إلى تدريبات «المانشافت»

عاد مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى التدريبات الخاصة بالحراس، في تأكيد على جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأصيب نوير، صاحب الـ40 عامًا، في عضلة الساق خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ الأخيرة في دوري «البوندسليجا» 16 مايو الماضي.

وتسببت الإصابة العضلية في غياب نوير عن المباراة النهائية لكأس ألمانيا، وكذلك المباراة التجريبية لمنتخب بلاده أمام فنلندا، صباح الإثنين.

وعلى الرغم من أنه خاض تدريبات مكثفة صباح الإثنين، لم يكن نوير لائقًا لمواجهة فنلندا التي خاضها المنتخب الألماني بلاعبين من الصف الثاني.

وترجح عودة نوير جاهزيته للمشاركة في المباراة التجريبية الأخيرة لألمانيا أمام المنتخب الأمريكي، السبت المقبل، في شيكاغو.

وتراجع نوير الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014 عن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد خوض 124 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وقرر يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني استدعاء نوير مجددًا، ليكون الحارس الأساسي في منافسات المونديال، المقرر انطلاقها رسميًا 11 يونيو الجاري، والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، في أمريكا، المكسيك، وكندا.

ويسافر المنتخب الألماني إلى أمريكا، الثلاثاء، ويلعب مباراته الأولى ضد كوراساو 14 يونيو، بعدها سيواجه كوت ديفوار، والإكوادور في باقي مشواره بمرحلة المجموعات.