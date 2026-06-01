رحلة الأخضر إلى أوستن.. 4 ساعات والتدريب مغلق

يفتح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإثنين، ملف مواجهة بورتوريكو التجريبية الثانية في معسكره الاستعدادي لكأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتغادر بعثة الأخضر، الإثنين، من نيويورك عند الـ 12:30 ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس وتستمر الرحلة أربع ساعات من أجل بدء المرحلة الثانية من آخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال

ويواجه «الأخضر»، خلال المرحلة الثانية التي تمتد حتى 9 يونيو، منتخبي بورتوريكو والسنغال، في مباراتين ترفعان عدد تجريبياته قبل المشاركة المونديالية إلى ثلاث.

ويحتضن ملعب «كيو 2» في أوستن مباراة بورتوريكو في 6 يونيو، وتجرى مباراة السنغال في العاشر من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.

ويفتتح المنتخب تدريباته في أوستن، الإثنين، بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن.

وانتهت المباراة التجريبية مع الإكوادور، فجر الأحد، بفوز المنتخب اللاتيني 2ـ1 على ملعب «سبورتس إليستريتد» في مدينة نيوجيرسي.

من جانبه، أعلن اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي قائمة الأخضر النهائية المشاركة في المونديال.

وضمّت القائمة «26» لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

واستبعد المدرب اليوناني خمسة عناصر وهم عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية وصالح أبو الشامات وزكريا هوساوي.

من جهة أخرى، يواصل الثلاثي آل سالم، و الصانبي، وعطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناءً على طلب اليوناني دونيس.

ويأتي ذلك الإجراء بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب السعودي بـ«24» ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالمFIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.