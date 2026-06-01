الشباب يقترب من إيمانويل

توصلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن الإدارة الشبابية والبرتغالي قطعا شوطًا كبيرًا في المفاوضات قبل التوقيع النهائي.

وفاز إيمانويل مع التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وقاد النصر لفترة وجيزة خلال موسم 2021ـ2022، وقضى موسمين في قيادة الخليج، وتولّى تدريب الفيحاء النصف الثاني من الموسم قبل الماضي والموسم الماضي.

وقاد البرتغالي الفيحاء، الموسم الماضي، إلى تحقيق 10 انتصارات في دوري روشن السعودي، مقابل 8 تعادلات و16 خسارة، وخسِر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعِب الشباب الموسم ذاته تحت القيادة الفنية للإسباني إيمانول ألجواسيل، ثم الجزائري نور الدين زكري.