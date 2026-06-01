فاييخو.. تعنصر وغُرم بـ65 ألف يورو

أعلنت أميلي موريسيمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، الإثنين، تغريم الباراجواياني أدولفو دانيال فاييخو، لاعب التنس، نصف جائزته المالية، وذلك بسبب التجاوز في التصريحات الصحافية، ضد حكمة أدارت مباراته في الدور الثاني.

وأوضحت أميلي أن فاييخو تقرر تغريمه بـ65 ألف يورو، وهو ما يمثل نصف جائزته المالية تقريبًا، بعدما أدلى بتصريحات عنصرية ضد الحكمة البرازيلية آنا كارفاليو، التي أدارت مباراته أمام الفرنسي مويس كوامي، والتي ودّع بعدها منافسات البطولة، في لقاء استمر 5 ساعات.

وأضافت أميلي :«ما قاله غير مقبول، ونشدد على أنه لا مجال لمثل هذه التصريحات هُنا».

وأشار فاييخو في تصريحات بعد مغادرة البطولة لموقع «كلاي» المتخصص في أخبار كرة المضرب، إلى أن الحكمة البرازيلية لم توفق في إدارة المباراة، قائلًا :«مثل هذه اللقاءات تحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب على امرأة إدارة المباراة».

ويحصل اللاعبون المتأهلون إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة على جائزة مالية بقيمة 130 ألف يورو.