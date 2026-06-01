بعراقي ومصري.. النجمة في كأس العالم

انضم لاعبان من فريق النجمة الأول لكرة القدم، العائد إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، إلى القائمتين النهائيتين لمنتخبيهما، المشاركتين في كأس العالم المقبلة.

وأعلن الاتحاد العراقي للعبة، الإثنين، عن قائمة «أسود الرافدين»، التي اختارها المدرب الأسترالي جراهام أرنولد وشمِلت علي جاسم، مهاجم النجمة المُعار من كومو الإيطالي.

ولعِب جاسم 26 مباراةً خلال موسمه مع الفريق السعودي، وأحرز أربعة أهداف وصنع هدفًا. وتنتهي إعارته من كومو في 30 يونيو الجاري.

والسبت الماضي، كشف المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده، عن قائمته النهائية، مستدعيًا نبيل عماد دونجا، لاعب وسط النجمة.

وانضم دونجا إلى الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك في بلاده، وخاض معه 12 مباراةً كُلُّها ضمن دوري «روشن».

وحسب وسائل إعلام مصرية، يمتد عقد اللاعب، صاحب الـ 30 عامًا، مع النادي القصيمي حتى صيف العام المقبل.

وفي موسمه الأول بين فرق روشن، تذيّل النجمة جدول الترتيب، بحصوله على 16 نقطة، من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات، مقابل 24 هزيمة.