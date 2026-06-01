تمزق الرباط يُغيّب فلوريس عن المونديال

يغيب مارسيلو فلوريس، لاعب المنتخب الكندي الأول لكرة القدم، عن نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد إصابته في ركبته اليمنى، مع فريقه تيجريس دي مونتيري المكسيكي، خلال نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية.

وأعلن جيسي مارش، مدرب المنتخب الكندي، استبعاد فلوريس خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة التجريبية أمام أوزبكستان في إدمونتون، قائلًا : «تعرض مارسيلو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الليلة الماضية، وسيغيب عن البطولة»، من دون الإعلان عن البديل.

وانضم فلوريس، صاحب الـ22 عامًا، إلى صفوف المنتخب الكندي المكنّى بـ«كانوكس» مارس الماضي، بعدما ارتدى قميص المنتخب المكسيكي، موطن والده، وكان من بين اللاعبين الـ 26 الذين تم استدعاؤهم الجمعة الماضي، للمشاركة في المونديال.

وفيما يخص القائد ألفونسو ديفيس، الذي يتعافى من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أوائل مايو الماضي، مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، أضاف مارش :«خضع لفحص بالرنين المغناطيسي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا، يتدرب بشكل فردي في الملعب، وسيستمر على هذا المنوال خلال الأيام المقبلة، حينها سنتمكن من تقييم حالته بشكل أفضل».

ويخوض المنتخب الكندي مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام أوزبكستان صباح الثلاثاء، في إدمونتون، والثانية ضد إيرلندا في الخامس من يونيو الجاري، في مونتريال.

وتخوض كندا، المتأهلة تلقائيًا بصفتها إحدى الدول المضيفة إلى جانب أمريكا، والمكسيك، مباراتها الافتتاحية في المونديال، ضد البوسنة والهرسك 12 يونيو، في تورونتو، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا سويسرا وقطر.