فينجارد يخطف لقب دراجات إيطاليا

أحرز الدنماركي يوناس فينجارد، سائق فريق يسما ليس آبايك، لقب سباق إيطاليا للدراجات، محققًا بذلك رابع ألقابه في السباقات الكبرى للدراجات، إذ سبق له الفوز بسباق فرنسا مرتين، وسباق إسبانيا العام الماضي.

وقال فينجارد بعد الفوز: «أمر مذهل، هو شيء كنت أحلم فيه طوال حياتي، يوم مميز بالنسبة لي، لا أجد الكلمات المناسبة».

وانتهى السائق الدنماركي السباق، ‌الذي امتد لمسافة 3459 كيلومترًا انطلاقًا من بلغاريا ‌في الثامن من مايو الماضي، بمرحلة أخيرة طولها ​131 كيلومترًا في روما، شملت ثماني ‌لفات على حلبة طولها 9.5 كيلومتر.

واحتفل فينجارد وزملاؤه في الفريق عند ‌بدء المرحلة الأخيرة في روما، إذ وقفوا لالتقاط الصور ووزعوا الحلوى على إداريي السباق، وتقدموا إلى الأمام بشكل احتفالي مع الإيطالي جوليو تشيكوني، متسابق ليدل ـ تريك، الذي فاز بتصنيف المراحل الجبلية.

وضمن فينجارد، الذي شارك في السباق الإيطالي للمرة الأولى، فعليًا الاحتفاظ بالقميص الوردي عندما استعرض هجمة حاسمة خلال الصعود إلى بيانكافالو، في المرحلة 20 ليوسع الفارق، الذي يتفوق فيه في صدارة الترتيب العام، أمام فيلكس ‌جال، صاحب ‌المركز الثاني، إلى أكثر من خمس دقائق.

وأحرز الفرنسي ​بول ‌ماجنييه، ⁠متسابق ​فريق سودال ⁠كويك ـ ستيب، الذي فاز بثلاث مراحل في السباق، صدارة ترتيب النقاط.

واستعرض الإيطالي جوناثان ميلان، متسابق فريق ليدل ـ تريك، هجومًا في الكيلومتر الأخير ليفوز بالمرحلة الأخيرة في روما.

وأنهى فينجارد، صاحب الـ29 عامًا، المرحلة بعدها بقليل، وأصبح ثامن متسابق يتوّج بكافة ألقاب السباقات الثلاثة الكبرى للدراجات، وأول متسابق من الدنمرك يحقق ذلك.