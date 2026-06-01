إسبانيا تتصدر قائمة معسكرات الأندية السعودية

أعلنت 10 أندية مشاركة في دوري روشن السعودي رسميًا مقر معسكراتها الخارجية الصيف المقبل استعدادًا للموسم الجديد، فيما يفاضل ناديان بين دولتين أوروبيتين حتى الآن.

ولم تعلن 6 أندية حتى الآن مقر معسكرها الخارجي حتى الانتهاء من ملف التجهيزات النهائية الخاصة بفترة الإعداد.

وتصدرت إسبانيا القائمة الأكثر في فترة الإعداد بعد اختيارها من قبل 6 أندية وهي الاتحاد والقادسية والاتفاق والدرعية والخلود ونيوم.

وفضل النصر بطل الدوري البرتغال بعد وضعه خطة إعدادية من 3 مراحل، تبدأ الأولى لمدة 12 يومًا في الرياض لإجراء الفحوصات الطبية والتمارين اللياقية للاعبين المحليين، تليها المرحلة الثانية في مدينة أبها، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة في البرتغال وتشهد انضمام اللاعبين الدوليين والأجانب بعد نهاية مهامهم الدولية مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم.

وفي السياق ذاته اختار نادي الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين النمسا لتكون وجهة معسكره الإعدادي المتوقع بدؤه في 15 يوليو وينتهي في 4 أغسطس المقبل على أن تتحدد المدينة لاحقًا.

وتفاضل إدارة النادي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بين وجهتين خارجيتين هما النمسا أو البرتغال، في الوقت الذي يفاضل فيه أبها بطل دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى والصاعد إلى دوري روشن السعودي بين النمسا وتركيا.

في المقابل اختارت إدارة نادي الاتحاد مدينة ماربيا الإسبانية مقرًا لمعسكر فريقها الذي ينطلق منتصف يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته،

واختارت إدارة نادي الشباب النمسا مقرًا لمعسكره الخارجي، أما القادسية فقد استقر على مدينة جيرونا الإسبانية مقرًا لمعسكره الصيفي، في حين اختارت إدارة نادي نيوم مدينة ماربيا الإسبانية موقعًا لإعداد فريقها.

وقررت إدارة نادي الاتفاق اختيار إسبانيا مقرًا لمعسكر الفريق الأول خارجيًا في الصيف، فيما فضلت إدارة التعاون هولندا مقرًا للمعسكر.

وأخيرًا يتجه فريق الدرعية لتنظيم معسكره الخارجي على مرحلتين، تنطلق الأولى في السويد قبل الانتقال إلى مدينة أليكانتي الإسبانية لخوض المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري.

وفضل الخلود وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين اختيار إسبانيا مقرًا لمعسكره الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع.