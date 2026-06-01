بـ 9.1 مليون دولار .. «سفن دوجز» رقم قياسي جديد

عزز فيلم «سفن دوجز» حضوره في شباك التذاكر العربي بعد 5 أيام فقط من انطلاق عرضه بإيرادات بلغت 9,155,593 دولارًا، إلى جانب بيع 1,281,771 تذكرة على مستوى العالم العربي.

وتعكس هذه النتائج المسار التصاعدي الذي يحققه الفيلم منذ انطلاق عرضه، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات من 7.8 مليون دولار خلال الأيام الأربعة الأولى إلى أكثر من 9.1 مليون دولار بنهاية اليوم الخامس، مع استمرار نمو أعداد المشاهدين في مختلف الأسواق العربية.

ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الفيلم حضوره كأحد أبرز الأعمال السينمائية المطروحة حاليًا في المنطقة، مستفيدًا من حجم الاهتمام الجماهيري الذي رافق عرضه، وما حققه من أرقام متقدمة على مستوى الإيرادات والتذاكر المباعة خلال فترة زمنية قصيرة.