بعد 964 مباراة.. ميلنر يودّع الملاعب

أعلن جيمس ميلنر، لاعب وسط فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، اعتزاله اللعب عن 40 عامًا، بعد مسيرة طويلة امتدت لـ24 موسمًا في الدوري الممتاز، وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.

وبدأ الدولي الإنجليزي السابق مسيرته مع نادي طفولته ليدز يونايتد، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب في الدوري، بواقع اثنين مع مانشستر سيتي وواحد مع ليفربول، حيث توج أيضًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبألوان فريقه الأخير برايتون، الذي دافع عنه منذ 2023، حطم ميلنر هذا الموسم الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في الدوري الممتاز، منهيًا مسيرته بـ 658 مباراة.

وكتب ميلنر عبر منشور على حسابه في «إنستجرام» الإثنين: «بعد 24 موسمًا في الدوري الإنجليزي، أشعر أن الوقت حان لوضع حد لمسيرتي لاعبًا».

وأضاف: «من ظهوري الأول بعمر السادسة عشرة مع ليدز، النادي الذي شجعته منذ الصغر، إلى تسجيل اسمي أصغر هداف في تاريخ الدوري، لم أكن لأحلم أبدًا بالرحلة التي خضتها».

وبات ميلنر عن 16 عامًا و356 يومًا أصغر هداف في تاريخ الدوري بتسجيله مع ليدز عام 2002. ومنذ ذلك الحين، كُسر هذا الرقم القياسي على يد جيمس فوجان وماكس دومان.

وخاض ميلنر محطات مع نيوكاسل وأستون فيلا قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي 2010، حيث أحرز لقبين في الدوري الممتاز إلى جانب ألقاب أخرى.

وفي 2015 انتقل إلى ليفربول وتوج معه بلقب ثالث في الدوري الممتاز، وكان ضمن تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، التي أحرزت دوري أبطال أوروبا 2019.

وانضم ميلنر إلى برايتون في صفقة انتقال حر 2023، وتخطى فبراير الماضي الرقم القياسي السابق لعدد المشاركات في الدوري الممتاز والمسجل باسم جاريث باري «653 مباراة».

وعلى الصعيد الدولي، خاض 61 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، ليصل مجموع مشاركاته إلى 964 مباراة.