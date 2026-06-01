بعد أزمة التأشيرات.. جنوب إفريقيا تطير إلى المكسيك

غادرت بعثة المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم إلى المكسيك، الإثنين، بفارق يوم واحد عن الموعد المقرر سابقًا، بسبب تأخير في الحصول على التأشيرات.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة الأحد، لكن الرحلة أُرجئت في اللحظة الأخيرة بعدما تبيّن أن 4 أعضاء من الطاقم لا يملكون تأشيرات دخول، بحسب ما أفاد الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة.

وقال مسؤول في المطار إن المنتخب سافر على متن طائرة مستأجرة، متوجهًا إلى معسكر تدريبي استعدادًا لمباراته أمام المكسيك في 11 يونيو، ضمن اللقاء الافتتاحي للبطولة.

وأوضح الاتحاد في بيان :«على الرغم من أن تأخير التأشيرات أدى إلى خسارة الفريق يومًا ثمينًا من برنامج السفر والتحضير، فإن الاتحاد راض عن أن المشكلة قد حُلّت إلى حد كبير، وأن خطط المنتخب لكأس العالم لا تزال تسير بثبات».

واعتذر الاتحاد إلى الأمة عن هذه التأخيرات غير المتوقعة في السفر، والتي قوبلت بانتقادات شديدة، إذ وصفت نائبة وزير الرياضة بيس مابي الأمر بأنه «صادم ومحرج»، في تصريح لقناة «اي أن سي ايه» المحلية.

وقالت: «يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا في ذهنية اللاعبين ومعنوياتهم. لا بد أن تتحمل رؤوس مسؤولية هذا الأمر».

ويخوض منتخب «بافانا بافانا»، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

وكان المنتخب تعادل من دون أهداف مع نيكاراجوا في مباراة تجريبية جرت في سويتو، الجمعة، ومن المقرر أن يواجه جامايكا في لقاء تجريبي آخر في 5 يونيو.