10 يونيو.. الأهلي يعرض كأسي «النخبتين»

يتيح الأهلي فرصة التصوير مع نسختي دوري أبطال آسيا للنخبة، التي حققهما الفريق الأول لكرة القدم، ابتداءً من 10 يونيو الجاري داخل النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن التصوير سيكون مجانيًا لحاملي التذاكر الموسمية، على أن يستمر مبدئيًا لمدة أسبوع داخل مقر النادي في جدة.

وبيّن المصدر أن إدارة النادي ستقيم حجم الإقبال خلال الأسبوع الأول، قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الفترة في حال شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من المشجعين الراغبين في التقاط الصور مع الكأسين.

وأنهى الأهلي موسمه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، والحصول على المركز الثالث في سلم الترتيب بدوري روشن السعودي برصيد 81، وخرج من الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال المتوج باللقب.