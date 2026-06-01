الإيطالي الثاني.. أنشيلوتي يقود ليل

عين نادي ليل الفرنسي الإيطالي دافيدي أنشيلوتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لبرونو جينيزيو، الذي انتهي عقده، وفق ما أعلن الإثنين.

وسيكون ليل التجربة الثانية لابن الـ36 عامًا مدربًا رئيسًا، بعد أولى لم تدم طويلًا مع بوتافوجو البرازيلي، الذي تعاقد معه في يوليو 2025، ثم أقاله في ديسمبر بعدما حل الفريق سادسًا في الدوري المحلي.

وعُرِف دافيدي خلال عمله بجانب والده كارلو أنشيلوتي، في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان معدًا بدنيًا، أو بايرن ميونيخ الألماني، ونابولي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني على فترتين، والمنتخب البرازيلي. وسيكون أنشيلوتي ثاني مدرب إيطالي يقود ليل بحسب النادي بعد فيتو مانوني «2023ـ2025».

وقال أوليفييه لوتانج، رئيس نادي ليل، في بيان إن دافيدي محترف كبير ويتمتع بكل الصفات والكفاءات التي تميز المدرب العصري.

ويخلف أنشيلوتي الابن في تدريب ليل جينيزيو «59 عامًا» الذي بنى مسيرته في فرنسا وقاد ليل الموسم الماضي لإنهاء الدوري المحلي ثالثًا.

وفي بيان صادر عن النادي الإثنين، قال أنشيلوتي إن مشروع ليل يتناسب معه، بهوية واضحة ومتطلبات عالية وعمل شاق، مضيفًا إن ليل نادٍ جاد وطموح وتنافسي، وحاضر بانتظام على الساحة الأوروبية.

وسبق للمدرب الجديد أن زار ملعب ليل موروا مرتين. الأولى مع ريال مدريد خلال فوز ليل بهدف دون رد بدوري الأبطال في أكتوبر 2024.