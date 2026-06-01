من صلاح إلى هيندري.. 26 نجما يدخلون المونديال بعقود منتهية

يدخل نحو 26 نجمًا منافسات كأس العالم 2026 وسط تساؤلاتٍ مثارة، جماهيريًا وإعلاميًا، حول مستقبلهم، مع وصول رحلة البعض منهم في أنديتهم إلى خط النهاية وغياب اليقين حول تجديد عقود البعض الآخر.

وتحظى أسماءٌ، مثل المصري محمد صلاح، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، والفرنسي إبراهيما كوناتيه، باهتمامٍ إضافيّ خلال المونديال، بعد الإعلان أخيرًا عن مغادرتِهم فِرَقَهم دون تحديد وجهاتهم المقبلة.

والقائمةُ طويلةٌ، وتشمل جون ستونز، مدافع إنجلترا، الذي طوى صفحة مانشستر سيتي في بلاده مُنهِيًا علاقةً تعاقديةً دامت عقدًا كاملٍ من الزمن.

ويرحل صلاح، قائد منتخب مصر، وزميله الظهير أندي روبرتسون، قائد إسكتلندا، عن ليفربول، الذي وصلا إليه عام 2017. ويغادر معهما كوناتيه، مدافع فرنسا، الذي زاملهما بدءًا من 2021. والأضواء مُسلَّطةٌ كذلك على بيرناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، الذي يترك فريقَه بعد مسيرة دامت تسعة أعوام.

وخلال الموسم المنتهي أخيرًا، قدَّم كاسيميرو، ركيزة وسط منتخب البرازيل، أحد أفضل أعوامه الأربعة التي قضاها بشعار مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن النادي أعلن، في وقت سابق، أنه لن يُجدِّد للاعبه.

ويستمر حضور الألماني ليون جوريتسكا، لاعب الوسط، مع منتخب بلاده، وسط تكهناتٍ حول مستقبله على مستوى الأندية، بعدما وصلت رحلة ثمانية أعوام مع بايرن ميونيخ، عملاق الـ «بوندسليجا»، إلى مشهد الختام.

في قائمة البرازيل أيضًا، يُسجّل فابينيو تفاريس، نجم وسط الاتحاد السعودي، اسمَه، بالتزامن مع نهاية وشيكة لعقدِه، الذي بدأ في صيف 2023، مع النادي السعودي.

ولا تزال التساؤلات مطروحة حول نجم آخر من دوري «روشن»، هو فرانك كيسيه، قائد منتخب كوت ديفوار، الذي تنقضي، في 30 يونيو، أعوام عقده الثلاثة مع الأهلي. ويستعد جاك هيندري، قلب دفاع الاتفاق، لتمثيل إسكتلندا في المونديال، وسط أنباء متزايدة عن تحرّك ناديه للاحتفاظ بخدماته.

ويقرِّر المهاجم ممفيس ديباي، بعد الدفاع عن ألوان منتخب هولندا، ما إذا كان سيعود إلى أوروبا، علمًا أن عقده مع كورينثيانز البرازيلي ينتهي في 31 يوليو.

ومِن بين لاعبي كأس العالم، الذين تنتهي عقودهم خلال النهائيات، نجما اليابان دايشي كامادا، لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2024، وتاكيهيرو تومياسو، الظهير الذي التحق بأياكس الهولندي نهاية العام الماضي، والنجم النمساوي ديفيد ألابا، المدافع الذي أُعلِن بالفعل رحيلُه عن ريال مدريد الإسباني بعد عقدٍ دام خمسة مواسم.