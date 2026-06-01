بعد غياب 4 أعوام.. سيرينا تعود إلى الملاعب

أكدت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، الإثنين، عودتها إلى ملاعب رياضة التنس، بعد غياب دام نحو أربعة أعوام، إذ تستعد للمشاركة في دورة كوينز الإنجليزية، التي تنطلق 8 يونيو الجاري.

ولم تخض ويليامز، البالغة 44 عامًا، والفائزة بـ23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، أي مباراة منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات الجراند سلام، على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2022.

ونشرت المصنفة الأولى عالميًا سابقًا رسالة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، جاء فيها: «الأخبار السعيدة تنتشر بسرعة»، مرفقة بفيديو لها في الملعب ترتدي فستان تنس أبيض بالكامل.

وجرى الترويج لعودتها المرتقبة منذ الكشف، ديسمبر الماضي، عن عودتها للانضمام إلى برنامج مكافحة المنشطات، وهو شرط أساسي للعودة إلى المنافسات في جولة اللاعبات المحترفات.

وفي ذلك الوقت، نفت ويليامز نيتها العودة إلى المنافسة، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: «يا إلهي يا جماعة، أنا لست عائدة. هذه الشائعة مجنونة».

لكن اللاعبة الأمريكية حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة بمسابقة زوجي السيدات ضمن دورة كوينز في لندن، إلى جانب الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، حسبما أفادت تقارير.

وقالت سيرينا، المتوجة بلقب ويمبلدون في الفردي سبع مرات، خلال منشورها الإثنين: «يبدو لي نادي كوينز المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد».

وأضافت: «الملاعب العشبية منحتني بعضًا من أكثر لحظات مسيرتي معنى، وأنا متحمسة للعودة إلى المنافسة على أحد أكثر مسارح هذه الرياضة رمزية».

من جهتها، قالت لورا روبسون، مديرة الدورة: «سيرينا ويليامز واحدة من أعظم الرياضيات اللواتي عرفهن العالم على الإطلاق، ونحن سعداء للغاية بعودتها إلى ملاعب التنس في دورة كوينز التابعة للاتحاد البريطاني لكرة المضرب».

وكانت ويليامز قالت عام 2022 إنها لا ترغب في استخدام كلمة «اعتزال»، مفضلة وصف ابتعادها عن التنس بأنه «تطور».

وتُعد ألقاب سيرينا الـ 23 في بطولات الجراند سلام في الفردي الأكثر بين اللاعبات في حقبة الاحتراف، حيث تحتل المركز الثاني على لائحة اللاعبات تاريخيًا، خلف الأسترالية مارجريت كورت التي تملك 24 لقبًا.