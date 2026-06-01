دوري «روشن».. البداية 13 أغسطس والتوقفات 80 يوما

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن «روزنامة» الموسم 2026ـ2027، التي تتضمن التواريخ الرئيسية والأولية لجميع جولات دوري روشن السعودي، بحسب بيان نشرته الإثنين.

وأوضحت الرابطة أن موسم دوري روشن السعودي سينطلق في 13 أغسطس المقبل، على أن يختتم 29 مايو 2027، في موسم يتزامن مع «روزنامة» مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية، الأمر الذي انعكس على آلية توزيع الجولات وفترات الراحة على امتداد الموسم.

وبيّنت الرابطة أن إعداد الروزنامة أخذ في الاعتبار 80 يومًا مخصصة لفترات التوقف الدولية والمنتخب السعودي، واستضافة كأس آسيا 2027.

وبحسب البيان توفرت للرابطة 103 أيام لإجراء جولات دوري روشن السعودي الـ34، والتي تشمل 306 مباريات، وهو ما تطلب توزيعًا دقيقًا للجولات بما يراعي انتظام المسابقة، والعدالة التنافسية، وفترات الراحة المتاحة للأندية، خصوصًا في المراحل التي تشهد تداخلًا بين مباريات الدوري والمنافسات الخارجية.

وبحسب التوزيع الأولي للجولات، يشهد شهر أغسطس إجراء 4 جولات، وسبتمبر 4 جولات، وأكتوبر 4 جولات، ونوفمبر 3 جولات، وديسمبر 3 جولات، فيما يتوقف الدوري خلال يناير لبطولة كأس آسيا 2027، قبل أن يستأنف في فبراير بـ3 جولات، ومارس بجولتين، وأبريل بـ6 جولات، ومايو بـ5 جولات.

ومن المقرر أن تُجرى 25 جولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 4 جولات تلعب بشكل جزئي ضمن نهاية الأسبوع، مقابل 5 جولات في منتصف الأسبوع، وذلك نتيجة للقيود الزمنية المرتبطة بالروزنامة الدولية والقارية والمحلية.

وبيّنت الرابطة أنها عملت بالتنسيق مع الأندية والجهات ذات العلاقة، على بناء روزنامة تحقق أفضل توازن ممكن بين الأحمال التنافسية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، ومتطلبات انتظام الدوري وعدالته التنافسية، بما يخدم تطور المسابقة وتجربة الجماهير، في ظل ما تفرضه الروزنامة السنوية من قيود على الأيام المتاحة للدوري.