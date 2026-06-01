الكسار أكبر سعودي في المونديال

أصبح أحمد الكسار، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أكبر لاعب ينضم لتشكيلة «الأخضر» في كأس العالم تاريخيًا.

وضمت قائمة «الصقور» النهائية في كأس العالم، التي أعلنت رسميًا فجر الإثنين، اسم الكسار، حارس مرمى فريق القادسية.

وأتمّ الحارس في 8 مايو الماضي عامه الخامس والثلاثين، وفق بياناته الواردة على موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني.

ويتقدَّم الكسّار جميع لاعبي القائمة الحالية عمرًا، ويليه القائد سالم الدوسري، الجناح الأيسر، ومحمد العويس، حارس المرمى، وكلاهما يقترب من إتمام الـ 35.

وبات الكسار أوّل لاعب بلغ حاجز الـ 35 ينضم للمنتخب السعودي في أي نسخة من كأس العالم.

ويُشارك الأخضر في النهائيات للمرة السابعة، بعد ظهوره في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وكان المهاجم الأسطوري ماجد عبد الله، الأكبر في قائمة المشاركة الأولى على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، بعمر 34 عامًا.

وتصدَّر يوسف الثنيان الأعمار في مونديال «فرنسا 1998» بـ 34 عامًا أيضًا على غرار ماجد.

وتميّزت قائمة المنتخب في بطولة كوريا الجنوبية واليابان 2002 بانخفاض معدّل الأعمار، وجاءت عناصرها كافة دون الـ 30 عامًا، وأكبرهم محمد الدعيع، حارس المرمى، الذي كان في الـ 29 من عمره، وتلاه بفارق ضئيل المهاجم الحسن اليامي، ثم سامي الجابر، رأس الحربة.

واستمرت صدارة الدعيع والجابر للأعمار في النسخة التالية «ألمانيا 2006» بواقع 33 عامًا لكل منهما.

وفي «روسيا 2018» احتلّ هذه المكانة الحارس ياسر المسيليم والمدافع أسامة هوساوي بـ 34 عامًا لكل منهما.

وأخيرًا في «قطر 2022» كان الأكبر سلمان الفرج، لاعب الوسط، بعمر 33 عامًا.