الاتحاد يعين كاربو بدلا من بلانيس

أبعدت إدارة نادي الاتحاد الإسباني رامون بلانيس من منصب المدير الرياضي، حسبما نشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الإثنين.

وأوضح الاتحاد أنه تم تحويل بلانيس إلى مستشار رياضي فيما كلفت الإسباني فرانك كاربو منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وجاء القرار بعد أشهر من الجدل حول مستقبل بلانيس داخل النادي، إذ ذكر حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس»، 22 مارس الماضي، نقلًا عن مصادر خاصة، أن إدارة الاتحاد تتجه إلى إنهاء علاقتها بالمدير الرياضي عقب مراجعة الجوانب القانونية كافة المتعلقة بالعقد.

وكشفت «الرياضية» في 24 مايو الماضي أن فرانك كاربو، أحد أعضاء فريق العمل في الإدارة الرياضية، يتولى مهمات المدير الرياضي بصورة مؤقتة، انتظارًا لحسم الملف بشكل نهائي.

وعين بلانيس في منصب المدير الرياضي، يناير 2024، قبل أن يتحول إلى منصب المستشار الرياضي ضمن الهيكل الإداري الجديد للنادي.

ويأتي التغيير بعد موسم أنهاه الاتحاد خامسًا في دوري روشن السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وغادر دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي.