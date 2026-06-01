رسميّا.. فينالدوم يغادر الاتفاق

غادر الهولندي جورجينيو فينالدوم صفوف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بعد نهاية عقده، وفق ما أعلن عنه النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وحاولت إدارة الاتفاق تجديد عقد القائد الهولندي من أجل مواصلة رحلته مع «النواخذة» في الموسم الرياضي المقبل إلا أن المفاوضات تعثرت.

وكان نادي الاتفاق تعاقد مع فينالدوم في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف 2026، بناءً على توصية الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق.

وشارك فينالدوم مع الاتفاق في 101 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 17 بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وأنهى الاتفاق النسخة الماضية من دوري روشن السعودي في المرتبة السابعة برصيد 50 نقطة من 14 انتصارًا و8 تعادلات مقابل 12 هزيمة.