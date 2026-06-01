«سوني» تكشف عن جزء «God of War» الجديد

يشهد حدث «State of Play»، المرتقب بثُّه الثلاثاء، مفاجأةً تُكشَف للمرة الأولى للمهتمين في قطاع الألعاب الإلكترونية، وفق ما أعلنته، الإثنين، مصادر مُقرَّبةٌ من شركة «سوني»، المنظِّمة للحدث.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن استديو «Sony Santa Monica» يستعدُّ لإطلاق جزءٍ فرعي جديدٍ من سلسلة لعبة الأكشن «God of War». وستتمحور قصة اللعبة والمغامرة بالكامل حول شخصية «فايري»، والدة أتريوس وزوجة كريتوس، وستسلِّط الضوء على ماضيها وحروبها القديمة في العوالم الإسكندنافية قبل أحداث إصدار اللعبة عام 2018.

وتُعدُّ «God of War» من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو من نوع الأكشن والمغامرات، وتدور أحداثها حول المحارب الإسبرطي «كريتوس».

وتميَّزت السلسلة بنظام قتالٍ ملحمي، وانتقلت ببراعةٍ من الأساطير اليونانية المملوءة بالانتقام إلى الأساطير الإسكندنافية في الأجزاء الأحدث من اللعبة.

ويمتدُّ الحدث الرقمي، المنتظر عبر البث المباشر على منصات «سوني»، أكثر من ساعةٍ، ويستعرض أحدث الإعلانات، والمقاطع الدعائية، وعروض ألعاب الـ «بلايستيشن PS4 و PS5»، إضافةً إلى نظارات الواقع الافتراضي «PSVR».