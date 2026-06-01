خلال 24 ساعة.. لعبة «007 First Light» تبيّع 1.5 مليون نسخة

حققت لعبة الأكشن «007 First Light» نجاحًا تجاريًا كبيرًا، فور إطلاقها في الأسواق، وذلك بعدما تجاوزت مبيعاتها الـ1.5 مليون نسخة مباعة خلال أول 24 ساعة فقط من الطرح الرسمي.

وبهذا الرقم القياسي، تُسجل اللعبة المستوحاة من العميل السري «جيمس بوند» واحدة من أقوى وأسرع الانطلاقات التجارية في قطاع صناعة الألعاب لعام 2026، حسبما أوضحته عددٌ من التقارير الصحافية المختصة في مجال الألعاب.

وتأخذ اللعبة ممارسيها في رحلة للتعرف على قصة نشأة «جيمس بوند» قبل أن يصبح العميل «00»، بدءًا من دوره كجندي شاب، ذكي، ومتهور أحيانًا، أثناء فترة تجنيده وتدريبه، امتدادًا إلى مهمته الأولى لإثبات جدارته.

صُممت شخصية «بوند» في اللعبة طبقًا للروايات الأصلية، ولم يُعتمد على ملامح أيّ ممثل سينمائي.

تتوفر لعبة «007 First Light» عبر عدة منصات، منها PlayStation 5، Xbox Series X|S، والحاسب الشخصي «PC».