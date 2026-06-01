توخيل: الحرارة تحد أفضليتنا.. ولن تمنع تقدمنا

حذر الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال منافسات كأس العالم، لكنه يثق تمامًا بقدرات «الأسود الثلاثة» للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وكان من المقرر أن يسافر العديد من اللاعبين إلى مدينة ميامي الأمريكية، مساء الإثنين، للمشاركة في معسكر مدته 10 أيام، للتأقلم على الأجواء الحارة قبل انطلاق البطولة، 11 يونيو الجاري.

ومُنح لاعبو أرسنال بوكايو ساكا وديكلان رايس ونوني مادويكي وإبريتشي إيزي وقتًا إضافيًا للراحة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، أمام باريس سان جيرمان في بودابست.

ومن المتوقع أن ينضم دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، الذي ساعد فريقه اللندني على الفوز بنهائي دوري المؤتمر، الأسبوع الماضي، في وقت لاحق، وسيغيب عن المباراة التجريبية ضد نيوزيلندا في تامبا، السبت.

وسيتجمع بقية اللاعبين الـ 21، وبعضهم يقضون إجازاتهم في الأمريكيتين ومنطقة بحر الكاريبي، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال توخيل لتلفزيون شبكة «سكاي سبورتس»: «عندما عدت لمتابعة المباريات، وبدأت في تخطيط الحصص التدريبية والاجتماعات من أجل جمع الفريق مجددًا في فلوريدا والبناء على ما أنجزناه بالفعل، رأيت كفاءة كبيرة. هذا منحني فورًا الثقة الكاملة والحماس بأننا قادرون على الذهاب بعيدًا».

واعترف توخيل بأن درجة الحرارة لن تجعل إنجلترا تحصل على الأفضلية بعد موسم طويل وشاق للاعبين مع الأندية. وقال: «لسنا معتادين على اللعب في مثل هذه الحرارة والرطوبة، وحتى الارتفاع إذا لعبنا في المكسيك. ستكون هناك تحديات كثيرة في كأس العالم. الحرارة واحدة منها، لكننا مستعدون بالفعل».

وأضاف: «نعرف الاستجابة الفردية للاعبين بشأن درجات الحرارة، ولدينا استراتيجيات للتبريد. حصلنا على مساعدة من الفريق البريطاني الأولمبي وخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع حلول تساعد اللاعبين على التأقلم».

وتابع: «نحن نعرف بالضبط مقدار الوقت الذي نريد تعريضهم فيه لهذه الظروف في المعسكر، والمدة المثالية للتدريب تحت الشمس، وأيضًا عدم الإفراط في ذلك».

وكانت الحرارة الشديدة مصدر قلق كبير خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، التي جرت في يونيو ـ ويوليو 2025، حيث أعرب خبراء طبيون وروابط اللاعبين عن مخاوف بشأن الإجهاد الحراري والجفاف وبطء عمليات التعافي.

وقال توخيل إن إنجلترا لا تقدم أعذارًا قبل البطولة التي ستنظم في أمريكا وكندا والمكسيك. وأوضح: «الحرارة عامل مهم، لكن لا ينبغي أن يبدو أننا نبحث عن أعذار. إنها فقط ليست في مصلحتنا وتمثل عقبة يجب تجاوزها».