رودري: تركيزي على المونديال.. ومستقبلي لاحقا

أجّل الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الحديث عن مستقبله الرياضي إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس العالم التي ستنطلق في 11 يونيو بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد رودري مع سيتي وصيف بطل الدوري الممتاز في 2027، وكان أشار إلى رغبته في العودة للعب في إسبانيا في مرحلة ما من مسيرته.

وبرز اللاعب « 29 عامًا» والحائز على الكرة الذهبية 2024، كهدف محتمل لمرشح رئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي الذي يستعد لمنافسة فلورنتينو بيريز في الانتخابات نهاية الأسبوع.

وقال رودري للصحافيين في معسكر إسبانيا الإعدادي لما قبل كأس العالم على مشارف العاصمة مدريد: «أحاول ألا أعطي الشائعات أهمية كبيرة. أعلم أنها جزء من العمل خصوصًا عندما يقترب اللاعب من المرحلة الأخيرة من عقده، يكون من الطبيعي تداول الأسماء». وتابع: «أنا هادئ جدًا، وأعرف تمامًا موقفي، وربما لو لم تكن هناك كأس عالم، لكانت الأمور مختلفة الآن».

وانتقل رودري إلى سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد 2019، وتوج معه بـ 4 ألقاب في الدوري الممتاز، وشارك بدور محوري في إحرازه للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 2023، لكنه عانى من الإصابات منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي سبتمبر 2024.

وقال: «مع اقتراب كأس العالم، تقع على عاتقي مسؤولية البقاء مركزًا.. كل ما يتعلق بمستقبلي سينتظر إلى ما بعد كأس العالم».