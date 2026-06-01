باريس يعرض كأسي الأبطال في «رولان جاروس»

عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، كأسَي دوري أبطال أوروبا، المتوَّج بهما فريقه الأول لكرة القدم، في ملعب فيليب شاترييه، المسرح الرئيس لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وكان باريس حصد الكأس للمرة الثانية عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، السبت، ليصبح ثاني فريقٍ في التاريخ يحتفظ باللقب أكثر من مرَّةٍ بعد ريال مدريد الإسباني مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مواسم 2016 و2017 و2018.

وقدَّم نجوم الفريق عثمان ديمبيلي، وديزيريه دويه، وبرادلي باركولا، ووارن زائير إيمري كأسَي المسابقة العريقة لعامَي 2025 و2026، في حضور ناصر الخليفي، رئيس النادي، وجيل موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس.

وقال ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية عام 2025، والذي أحضر الكأس الأولى إلى الملعب نفسه العام الماضي: «رولان جاروس تجلب لنا الحظ».

في حين تحدَّث دويه لجمهور ملعب شاترييه بالقول: «نجلب لكم النجمة الثانية». قبل أن يقتحم الثنائي الثاني ديمبيلي وباركولا الملاعب الترابية الباريسية حاملَين الكأس الجديدة التي انتُزعت بشق الأنفس بركلات الترجيح أمام أرسنال، مساء السبت في بودابست.

من جهته، خاطب ديمبيلي الجمهور بالقول: «نعيش لحظاتٍ لا تُصدَّق منذ موسمين. سنحاول إحراز كأسٍ جديدةٍ في 2027، لكن قبل ذلك هناك كأس العالم مع المنتخب الفرنسي».