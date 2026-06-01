7 يونيو.. عرض «Xbox» السنوي

حدَّدت شركة «مايكروسوفت»، الإثنين، الموعد الرسمي لإطلاق حدث «Xbox Games Showcase 2026» السنوي.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صحافي، أن اختيارها موعد إطلاق الحدث، 7 يونيو الجاري، يأتي لتزامنه مع الاحتفال بمرور 25 عامًا على إطلاق علامة «Xbox» التجارية، واعدةً محبي وممارسي الألعاب الإلكترونية ببثٍّ مليءٍ بالاستعراضات العالمية الأولى، وعروض أسلوب اللعب الحصرية «Gameplay»، والكشف عن المشروعات الجديدة لفرق الطرف الأول «First-Party»، والشركاء المطوِّرين حول العالم.

ويشهد الحدث فور انتهائه بثًّا خاصًّا وموسَّعًا، يستهدف واحدةً من أعرق سلاسل الألعاب لدى المنصة، ويحمل عنوان «Gears of War: E-Day Direct»، ويُقدِّم خلاله استديو «The Coalition» تفاصيلَ أوَّليةً حول آليات اللعب، والقصة الخاصة بهذا الجزء المنتظر.

وتدور أحداث اللعبة قبل 14 عامًا من مجريات الجزء الأول، وتتبع بالتحديد بدايات البطلين «ماركوس فينيكس»، ورفيقه «دوم» في معركة البقاء الأولى.

وتعود اللعبة إلى جذور السلسلة الأصلية بأسلوب تصويب خطي، يركز على الرعب، العزلة، والنجاة، ما يمنح اللاعبين تجربةً قتاليةً مكثفة.