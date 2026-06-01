16 أغسطس كأس الملك .. والسوبر في نوفمبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد بطولتَي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، وفق ما بثَّه عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وحسبما نُشِر، تنطلق بطولة كأس الملك بدور الـ 32، ويُلعَب خلال الفترة من 16 حتى 19 أغسطس المقبل، ثم يُجرَى دور الـ 16 يومَي 19 و20 أكتوبر، فيما يُنظَّم الدور ربع النهائي 22 و23 فبراير، ونصف النهائي 4 و5 مايو.

أمَّا كأس السوبر السعودي، فتُلعَب على مدار خمسة أيام، إذ تنطلق البطولة، التي يشارك فيها النصر، والأهلي، والقادسية، والخلود، بالدور نصف النهائي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، بينما تُجرى المباراة النهائية 4 ديسمبر.

وأسفرت قرعة كأس الملك عن مواجهةٍ بين الهلال أمام الرائد، بينما يلاقي النصر فريق الدرعية، ويستضيف الأنوار نظيره الأهلي، في حين ينطلق الاتحاد في البطولة بمواجهة النجمة.

وتشمل منافسات دور الـ 32 مبارياتٍ بين الزلفي والرياض، والبكيرية والحزم، والعدالة والفيحاء، والطائي والقادسية، والوحدة والشباب، والجبلين والاتفاق، وجدة والخلود، والعلا والفتح. ويلعب ضمك مع التعاون، والأخدود مع الخليج، والعروبة مع أبها، بطل دوري يلو، والفيصلي، العائد إلى روشن، مع نيوم.

وتُوِّج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة السوبر بعد فوزه على النصر، فيما حقق الهلال كأس الملك بالانتصار على الخلود.