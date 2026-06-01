العويس يعيد حكاية الدعيع والصادق

استدعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاعبًا من الدرجة الأولى إلى كأس العالم، في واقعة تتكرر للمرة الثالثة تاريخيًا.

وشملت قائمة «الأخضر» النهائية لكأس العالم 2026، التي أعلنت فجر الإثنين، اسم محمد العويس، حارس مرمى فريق العلا.

وشارك العلا في النسخة الأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وخاض نهائي ملحق الصعود إلى «روشن» لكنه خسر البطاقة لمصلحة الدرعية.

وسيستمر العلا موسمًا آخر على الأقل في «يلو» باحثًا عن التأهل إلى دوري روشن للمرة الأولى عبر تاريخه.

وسبق للاعبين اثنين الانضمام من الدرجة الأولى إلى المنتخب السعودي في كأس العالم، وكلاهما كان حارس مرمى أيضًا مثل العويس، وهما محمد الدعيع وحسين الصادق.

وكان الدعيع عضوًا ضمن قائمة الأخضر في كأس العالم «أمريكا 1994» وقتما كان يلعب في الدرجة الأولى برفقة فريق الطائي.

واختتم الطائي موسمه قبل كأس العالم باحتلال المركز السادس في ترتيب الدرجة الأولى، ولم يستطع الترقّي إلى الدوري الممتاز.

ولم يكن غريبًا استدعاء الدعيع إلى المونديال، كونه الحارس الأساسي للمنتخب، وبلغ رصيد مشاركاته الدولية قبل البطولة 32 مباراة، بعضها تجريبية، والآخر في التصفيات.

واعتمد عليه الأرجنتيني خورخي سولاري، مدرب المنتخب، أساسيًا في البطولة التي غادرها الصقور من دور الـ 16 بعد لعب 4 مباريات.

ومن أجل خوض النسخة التالية «فرنسا 1998» استدعى المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا قائمة ضمت حسين الصادق، حارس مرمى القادسية.

وقتها، كان القادسية ينشط في الدرجة الأولى، وأنهى موسمه محتلًا المركز الثالث، مفرطًا في فرصة الصعود.

وجلس الصادق بديلًا للدعيع في المحفل العالمي الذي غادره المنتخب مبكرًا من الدور الأول.