«بورت دو فرساي» يحتضن المونديال الإلكتروني 2026

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الإثنين، اعتماد مركز معارض «بورت دو فرساي»في باريس مقرًا رسميًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الأكبر عالميًا للرياضات والألعاب الإلكترونية، والمقرر تنظيمه في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين.

ويقع «مركز معارض بورت دو فرساي» في قلب العاصمة الفرنسية، وسيحتضن البطولات الـ 25 وعمليات البث والفعاليات الجماهيرية والترفيهية المصاحبة للبطولة.

وقد وقع الاختيار على المقر المرموق لكونه يتمتع ببنية تحتية متقدمة عالمية المستوى وسجل حافل باستضافة أهم الأحداث الرياضية الكبرى، إذ يُعد موطنًا لأسبوع ألعاب باريس منذ 2010، كما استضاف بطولة TFT المفتوحة لعام 2025، وشكّل أكبر وجهة للمنافسات خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.

وتستقطب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 أكثر من 2000 لاعب يمثلون أكثر من 200 نادٍ وما يزيد على 100 دولة، للمنافسة على مجموع جوائز قياسية يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي.

وتمتد البطولة على مدار سبعة أسابيع وتضم أقوى المنافسات العالمية في مختلف فئات الألعاب، بما في ذلك ألعاب التصويب «FPS»، والألعاب الاستراتيجية، والألعاب الرياضية، وألعاب ساحة المعارك الجماعية الافتراضية «MOBA»، والباتل رويال، وألعاب القتال، والسباقات، والشطرنج.