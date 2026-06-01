رولان جاروس.. تأهل ديانا ومايا

بلغت الروسية ديانا شنايدر دور الثمانية بمنافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

ونجحت شنايدر، المصنفة 25 عالميًا، في الفوز على الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 19، في اللقاء الذي جمعهما، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16.

وتفوقت ديانا على منافستها بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 3ـ6 و6ـ3 و0ـ6.

وتأهلت البولندية مايا خوانيسكا للدور ذاته، وذلك بعد فوزها على الفرنسية ديان باري.

وفازت مايا على باري لتتأهل إلى مواجهة الروسية آنا كلينسكايا، والتي تأهلت لهذا الدور للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت كالينسكايا قد صعدت لدور الثمانية بالفوز على النمساوية أناستاشيا بوتابوفا بنتيجة 6ـ4 و2ـ6 و7ـ6 «10ـ7»، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة على الملاعب الرملية.

واحتاجت اللاعبة الروسية إلى ساعتين و50 دقيقة لإقصاء بوتابوفا، والتأهل لدور الثمانية للمرة الثانية على مستوى البطولات الأربع الكبرى، والأولى في فرنسا المفتوحة.