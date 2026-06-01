بطولة ST Tropez.. باحمدان يتوج بشوط الجائزة الكبرى

حقق الفارس السعودي كمال باحمدان المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى لفئة «CSI3» ضمن منافسات بطولة ST Tropez التي تستضيفها فرنسا.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للفروسية والبولو على منصة «إكس» جاء فوز باحمدان بالمركز الأول بعد تخطيه ارتفاع 1.50م.

وتحتضن مدينة سان تروبيه الساحلية في فرنسا شوط الجائزة الكبرى ومجموعة من الفعاليات الرياضية المرموقة أبرزها محطة «جولة لونجين العالمية للأبطال» للفروسية «Longines Global Champions Tour».

وشوط الجائزة الكبرى لفئة «CSI3» وهو أحد أهم المنافسات الدولية لقفز الحواجز التابعة للاتحاد الدولي للفروسية «FEI»، ويجري ضمن بطولات ذات تصنيف ثلاث نجوم.

يذكر أن باحمدان صاحب الـ56 عامًا، شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية في قفز الحواجز، وحقق ميدالية برونزية في نسخة 2012.