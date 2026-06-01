رسميّا.. الاتحاد يبعد كونسيساو

أعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة بحسب بيان نشره القطب الجداوي على حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة الإثنين.

وكان حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس» كشف في 22 مايو الماضي عن أن النادي يتجه إلى إقالة المدرب البرتغالي من منصبه، على الرغم من امتداد عقده لعامين إضافيين.

وكتب الاتحاد في بيانه الإثنين: «تعلن شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيرجيو كونسيساو وذلك ابتداءً من تاريخه.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة، ويتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير للمدرب وأعضاء جهازه الفني على ما بذلوه من جهود وعمل خلال فترة إشرافهم على الفريق، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة، وسيتم الإعلان عن الترتيبات الفنية الخاصة بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة عبر القنوات الرسمية للنادي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد التوقيع مع كونسيساو حتى 2028 بعد إقالة الفرنسي لوران بلان الذي قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك موسم 2024ـ2025.

ولعب الاتحاد تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل 7 مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى الفريق الجداوي «روشن» خامسًا، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.