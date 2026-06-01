بينو ينضم إلى المعسكر قبل الأخضر

انضم الإسباني يريمي بينو، لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى معسكر منتخب بلاده، بعد انتهاء الإجازة التي منحت له عقب الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح 22 لاعبًا من أصل 26 ضمن تشكيلة «لاروخا» يتدربون الآن بمعسكرهم في «لاس روزاس» بالقرب من العاصمة مدريد، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم التي تنطلق بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو الجاري.

وكانت إدارة المنتخب فتحت، الإثنين، الباب أمام 150 صحافيًا يمثلون 80 وسيلة إعلامية محلية ودولية للمشاركة في اليوم المفتوح مع اللاعبين.

واختير رودري وميكيل أويارزابال، وهما اثنان من قادة المنتخب، إلى جانب أليخاندرو جريمالدو، وإريك جارسيا، الذي يعود إلى التشكيلة بعد 4 أعوام، ومارك بوبيل الذي يخوض أول مباراة له، للتحدث إلى وسائل الإعلام بعد جلسة التدريب الإثنين.

وستتنافس إسبانيا، بطلة أوروبا، مع 47 دولة أخرى من جميع الاتحادات القارية الستة، في سعيها لتحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية بعد 2010 في جنوب إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة التي تضم الأخضر السعودي والأوروجواي والرأس الأخضر.

قبل مغادرة «لاروخا» إلى الولايات المتحدة، سيخوض مباراتين تجريبيتين الأولى الخميس المقبل ضد العراق على ملعب «ريازور» بمدنية لاكورونيا ، تليها أخرى بمعسكرهم في مدينة تشاتانوجا الأمريكية ضد بيرو، في بروفة أخيرة قبل انطلاق مواجهتهم الأولى ضد الرأس الأخضر 15 يونيو.