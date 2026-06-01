الشباب يمدد عقد كاراسكو

أعلن نادي الشباب تمديد عقد البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2027، حسبما نشره النادي عبر منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الإثنين.

وكشفت «الرياضية» في 7 فبراير الماضي عن أن اللاعب البلجيكي مدد عقده عامًا إضافيًّا، وفق بريد رسمي، أرسله اللاعب إلى ناديه، إذ يتضمَّن عقد اللاعب بندًا ينصُّ على تمديده تلقائيًّا عامًا إضافيًّا في حال خوضه أكثر من 50 بالمئة من مباريات موسمه الأخير، وهو ما تم مع حصوله على راتب يصل إلى 14 مليون دولار «راتبه الحالي نفسه».

وانضم اللاعب «32 عامًا» إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتدُّ ثلاثة أعوام.

وخلال الموسم الماضي لعب كاراسكو بقميص «الليوث» 32 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفًا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة.