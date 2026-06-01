سبتمبر.. إطلاق لعبة «Onimusha: Way of the Sword»

تطرح لعبة الأكشن والساموراي الكلاسيكية المنتظرة «Onimusha: Way of the Sword» في الأسواق 26 سبتمبر المقبل.

ووفقًا لبيانات صحفية، فإن شركة «Capcom» تخطط لإعادة إحياء السلسلة العريقة الغائبة عن الأضواء منذ أعوام طويلة برؤية بصرية حديثة وآليات قتال مطورة كليًا لتناسب منصات الجيل الحالي.

وتمثل هذه العودة الأسطورية الحدث الترفيهي الذي ينتظره اللاعبون وعشاق ألعاب الساموراي والفانتازيا التاريخية في السعودية والعالم بشغف كبير، نظرًا للمكانة الخاصة التي تحظى بها علامة «Onimusha» في الذاكرة الكلاسيكية لقطاع صناعة الألعاب.

وتبقى التأكيد الرسمي من الشركة المطوّرة على إطلاق اللعبة خلال استعراضات الصيف الجاري.