15 راميا يمثلون أخضر السهام في كونكويست

يشارك المنتخب السعودي للسهام في بطولة كأس كونكويست 2026 الدولية، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري بـ15 راميًا ورامية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسهام على منصة «إكس» يمثل أخضر السهام في منشط «القوس الأولمبي» الرماة: منصور علوي، عبد الرحمن الموسى، راشد السبيعي، عبد الله بن سلوم، سفانة الأحمدي، لينة المنجم، حصة السريع وشادن المريود.

وفي «القوس المركب»: عبد العزيز الرضوان، بلال العوضي، عبد الله العبد اللطيف، عبد الله المنهالي، سارة الجنبي، رغد كعبي وهيفاء الخنيزان.

وتشهد بطولة كأس كونكويست «Conquest Cup» التي تُعد أكبر منظمة مدنية للرماية في العالم، مشاركة المنتخب السعودي للسهام إلى جانب أكثر من 6000 رياضي يمثلون 50 دولة.