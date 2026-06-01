الباراجواي تستقر على تشكيلة المونديال

استقر الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب المنتخب الباراجواياني الأول لكرة القدم، الإثنين، على تشكيلته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد 10 أيام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، القدم، ومن أبرز عناصرها دييجو جوميز لاعب وسط برايتون الإنجليزي، وخوليو إنسيسو مهاجم ستراسبورج الفرنسي.

واستدعى ألفارو الظهير الأيسر أليخاندرو مايدانا «20 عامًا» الذي خاض مباراته الدولية الكاملة الأولى في مارس فقط، وذلك لتعويض غياب ماتياس فياسانتي المصاب.

وتنافس الباراجواي في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة وستلاقي الولايات المتحدة المضيفة مع المكسيك وكندا، في مباراتها الافتتاحية 12 يونيو في لوس أنجليس، قبل أن تواجه تركيا وأستراليا يومي 19 و25 من الشهر ذاته بسانتا كلارا.

وتعود الباراجواي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، حين بلغت ربع النهائي في جنوب أفريقيا. وضمت التشكيلة النهائية:

في حراسة المرمى: روبرتو فرنانديس «سيرو بورتينيو»، أورلاندو جيل «سان لورينسو دي ألماجرو الأرجنتيني»، جاستون أوليفيرا «أولمبيا».

ـ المدافعون: جوستافو فيلاسكيس «سيرو بورتينيو»، خوان خوسيه كاسيريس «دينامو موسكو»، جوستافو جوميس «بالميراس»، عمر ألديرِتي «سندرلاند »، فابيان بالبوانا «جريميو»، خوسيه كانالي «لانوس»، جونيور ألونسو «أتلتيكو مينيرو»، أليخاندرو مايدانا «تايريس».

ـ لاعبو الوسط: دييجو جوميس «برايتون»، أندريس كوباس «فانكوفر وايتكابس»، داميان بوباديّا «ساو باولو»، ماتياس جالارسا «أتلانتا يونايتد»، برايان أوييدا «أورلاندو سيتي»، ماوريسيو ماجالايِس «بالميراس»، أليخاندرو روميرو جامارا «العين».

ـ المهاجمون: جوستافو كاباييرو «بورتسموث»، ميجيل ألميرون «أتلانتا يونايتد»، خوليو إنسيسو «ستراسبورج»، رامون سوسا «بالميراس»، أنتونيو سانابريا «كريمونيزي»، أليكس أرسي «إنديبندينتي ريفادافيا»، جابريال أفالوس «إنديبندينتي»، إيسيدرو بيتا «براجانتينو».