النصر يخشى بند الـ 25 مليونا

تسعى إدارة نادي النصر إلى إنهاء التزاماتها المالية مع التعاون المتعلِّقة بصفقة التعاقد مع سعد الناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل حلول الموعد المحدَّد، منتصف يوليو المقبل، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن النادي العاصمي يتوجَّب عليه سداد الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة، البالغة 21.5 مليون ريال، قبل 15 يوليو المقبل.

وتخشى الإدارة النصراوية من تداعيات تأخير السداد، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدفعة إلى 25 مليونًا، وفق البنود التعاقدية المتَّفق عليها بين الناديين، حسبَ المصدر.

وكان النصر تعاقد مع الظهير التعاوني، الصيف الماضي، وبلغت القيمةُ الإجمالية للصفقة 43 مليونًا، بقيت منها الدفعةُ الأخيرة، الشهر المقبل، وفق المصدر.

ولعب الناصر 22 مباراةً مع الفريق خلال الموسم المنتهي أخيرًا في مختلف المسابقات بمجموع دقائق 827، ولم يسجل أي هدف، وقدَّم تمريرةً حاسمةً وحيدةً.

واختتم النصر الموسم بتتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي، لكنَّه خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، ونهائي كأس السوبر السعودي، وخرج من دور الـ 16 لكأس الملك.