الفرج يغادر نيوم بعد 673 يوما

أعلن نيوم رحيل سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن قضى 673 يومًا في صفوفه، وفق ما نشره النادي عبر حسابه في منصة «إكس»، الإثنين.

وأصبح الفرج ثالث الراحلين عن نيوم، الصيف الجاري، بعد المصري أحمد حجازي وأحمد عبده، اللذين تم الإعلان عن مغادرتهما في اليوم ذاته.

وكانت «الرياضية» أشارت نقلًا عن مصادرها الخاصة، 24 مايو الماضي، إلى أن الفرج وحجازي وأحمد عبده باتوا خارج حسابات النادي.

وقضى لاعب الوسط، البالغ 36 عامًا، مع الفريق الشمالي موسمين قادمًا من الهلال، وأسهم في صعوده إلى دوري روشن السعودي.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات، قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا قبل أن يعود ديسمبر الماضي.

واحتل الفريق، الذي يُدرِّبه الفرنسي كريستوف جالتييه، المركز الثامن في دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطةً، جناها من 12 انتصارًا، وتسعة تعادلاتٍ.