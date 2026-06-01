24 يوليو.. انطلاق سباقات الطائف والجوائز 22 مليونا

أعلن نادي سباقات الخيل عودة المنافسات إلى ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، إذ ينطلق الموسم الجديد 24 يوليو المقبل، ومن المُنتظر أن يمتد برنامج المنافسات على مدى 10 أسابيع، متضمنًا 220 سباقًا وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز 22 مليون ريال سعودي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يستمر الموسم على الأرضية الرملية في مدينة الطائف حتى 26 سبتمبر المُقبل، لتصل ذروة المنافسة والتحدي فيه عند نهاية الأسبوع قبل الأخير، والذي يشهد سباق كأس الملك فيصل «الفئة الثالثة» على مسافة 1600 متر للخيل العربية الأصيلة، بجائزة قدرها مليون ريال سعودي، وسباق كأس الأمير عبد الله الفيصل المصنف بدرجة «ليستد» للخيل العربية الأصيلة، وبجائزة قدرها مليون ريال سعودي.

وتنطلق الجمعة 18 سبتمبر سلسلة سباقات كؤوس الطائف الأربعة للخيل المهجّنة الأصيلة الثوروبريد، بالإضافة إلى سباق كأس عكاظ للخيل المستوردة «عمر 3 أعوام فأكثر» لمسافة 2000 متر وبجائزة 600 ألف ريال سعودي.

ويستضيف الميدان 19 سبتمبر نخبة جياد المسافات الطويلة للتنافس على كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة الثوروبريد لمسافة 2400 متر، وبجائزة تبلغ 450 ألف ريال.

ويشهد الأسبوع الخامس من الموسم، بداية من يوم 22 أغسطس مواجهات قوية في سباق «ديربي الطائف» للخيل المهجنة الأصيلة و«ديربي الطائف للخيل العربية الأصيلة»، ويبلغ مجموع جوائز السباق الإجمالية 350 ألف ريال لكل منهما، علمًا بأن السباقات التحضيرية ستنظم في الأول من أغسطس، فيما ينطلق سباق «كأس الطائف للسرعة» 5 سبتمبر المُقبل، بجائزة قدرها 350 ألف ريال.

ويختتم الموسم فعالياته ببطولات «ميدان الملك خالد للفروسية»، مع زيادة سباق إضافي لكل يوم سباق ليصل عدد الأشواط في الحفل الواحد إلى «11» شوطًا.

وقال الأمير عبد الله بن خالد، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية: «إطلاق برنامج الطائف لعام 2026 يُمثّل بداية موسم جديد لنادي سباقات الخيل ويُمهد لموسم سباقات الرياض، وصولًا إلى كأس السعودية 2027».

وشدد على أن الطائف تُعد ملتقى الخيول بجميع فئاتها وأعمارها، مشيرًا إلى أن ميدان الملك خالد بالطائف يشهد بداية مسيرة مشاركة الخيل في البطولات التي تختتم لاحقًا بالمشاركة في الكؤوس الكبرى في السعودية والسباقات الدولية.