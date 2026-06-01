«تلال السليكون» تستقبل الصقور الخضر

يتوسَّط مقر تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة أوستن الأمريكية منطقة رياضية وترفيهية وتجارية نشأت على ضفاف بحيرة بارمر بوند الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها نحو 45 ألف متر مربع.

وطار المنتخب من نيويورك، الإثنين، ويُنتظر وصوله إلى أوستن، الواقعة وسط ولاية تكساس، جنوبيّ الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت مبكر من الثلاثاء، لاستكمال رابع وآخر مراحل برنامج إعداده لكأس العالم 2026.

وسيُجري «الصقور» تحضيراتهم على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن. ويقع المركز شمال المدينة، ويبعُد نحو 11 كيلومترًا عن ملعب النادي «Q2»، الذي سيستضيف مباراة الأخضر مع بورتوريكو، الجمعة المقبل.

وجرى الإعلان عنه في 2019، وبدأت مراحل بنائه يونيو 2020، وافتتح رسميًا أبريل 2021، وبلغت تكلفة المشروع نحو 45 مليون دولار.

ويمتدّ على رقعة قدرها 93 ألف متر مربّع، ويضم 4 ملاعب كاملة الحجم، أحدها اصطناعي العشب، فضلًا عن ملعب خامس نصفي، ومبنى إداريًا بمساحة 30 ألف قدم مربعة، وصالات لياقة بدنية، وغرف استشفاء وعلاج مائي، ومكاتب للجهاز الفني والإدارة الرياضية.

ويتدرب على ملاعب هذا المركز فريق أوستن الأساسي، والرديف، ولاعبو الفئات السنية للنادي.

واختير له هذا الموقع على ضفاف بحيرة بارمر بوند الاصطناعية كي يصبح جزءًا من مشروع يجمع بين الرياضة والترفيه في مكان واحد.

وحول البحيرة أُنشئت منطقة ترفيهية تُعرف باسم «ذا بيتش»، تضم مطاعم ومناطق تجمُّع، وفعاليات رياضية، وممشى بمحاذاة المياه.

وتوفر البحيرة والمنطقة المحيطة بها متنفسًا للسكان والزوار، كما تضفي طابعًا جماليًا على مركز التدريب.

وتُضاف المنطقة إلى معالم مدينة أوستن التي تُعدّ مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والثقافة والموسيقى الحيّة.

وتُلقّب المدينة منذ تسعينيات القرن الميلادي العشرين بـ «تلال السليكون»، لاحتضانها مقار أكبر شركات التقنية العالمية، مثل «آبل»، و«تسلا»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أوراكل»، و«إنتل»، و«ديل»، و«جوجل».

وتعود جذور التكنولوجيا في المدينة إلى ستينيات القرن الماضي، مع افتتاح بعض شركات القطاع عملياتها هناك.

وتضم أوستن جامعة تكساس العريقة، إحدى أكبر الجامعات في الولايات المتحدة، التي تأسست عام 1883م، وتستوعب أكثر من 50 ألف طالب.

وعالميًا، توصف أوستن، التي يسكنها نحو 960 ألف نسمة، بأنها «عاصمة الموسيقى الحية في العالم»، بسبب استضافتها الحفلات والعروض الحيّة ومهرجانات وفرق الموسيقى المتنوعة.

وكان المنتخب السعودي بدأ في نيويورك المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكأس العالم، وواجه الإكوادور، فجر الأحد الماضي، في مباراة تجريبية انتهت بخسارته 1ـ2.