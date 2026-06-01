نادي الـ1000.. مكلارين يلحق بفيراري

يحتفل فريق مكلارين الإنجليزي، بعدد قليل من الموظفين، بخوض سباقه الألف في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في موناكو الأسبوع الجاري، وذلك بعد أكثر من 60 عامًا على إنشائه، ليصبح ثاني فريق بعد فيراري يبلغ هذا الإنجاز الكبير، وهو الفريق الوحيد الذي يصل إلى هذا الرقم وهو بطل للعالم.

ومن حيث الإنجازات، يعد مكلارين ثاني أنجح فريق في تاريخ فورمولا 1، بعد فيراري، بتحقيقه 203 انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى منذ أول فوز له عام 1968.

وحصد الفريق 10 بطولات للصانعين و13 لقبًا للسائقين، منذ تتويج البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي بأول ألقابه ‌مع الفريق عام ‌1974، فيما كان البريطاني لاندو نوريس أحدث المتوجين باللقب في ​عام ‌2025.

أما ⁠فيراري، الذي ​يشارك ⁠في البطولة منذ انطلاقها عام 1950، فقد بلغ سباقه الألف على حلبة موجيلو عام 2020، وأحرز 16 لقبًا للصانعين و15 لقبًا للسائقين، إضافة إلى 247 فوزًا.

ومع ذلك، لم يحقق الفريق الإيطالي أي لقب منذ عام 2008. وقال زاك براون، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2018 وقاد الفريق للعودة إلى القمة بعد أعوام من التراجع «إنه مجرد فريق سباقات أيقوني وأسطوري. السائقون الذين مروا علينا عبر السنين كانوا رائعين».