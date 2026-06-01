موندياليا.. قطر تتسلح بـ 9 مهاجمين

اختار الإسباني يولين لوبتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، 9 مهاجمين من بينهم أكرم عفيف والمعز علي في تشكيلته لكأس العالم 2026، التي أعلنها الإثنين، استعدادًا لخوض المنافسات في أمريكا الشمالية.

ويعول المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت في مونديال قطر 2022، مثل المدافع بيدرو ميجل والحارس مشعل برشم وعاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف لاعبي الوسط.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد «19 عامًا» لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا كلارا 13 يونيو، قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، 18 يونيو في فانكوفر، والبوسنة والهرسك بعد ستة أيام بمدينة سياتل.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب القطري:

حراسة المرمى: صلاح زكريا، محمود أبوندى، مشعل برشم.

المدافعون: الهاشمي حسين، أيوب علوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجل، عيسى لاي، لوكاس منديز، سلطان البريك، همام الأمين.

لاعبو الوسط: محمد المناعي، جاسم جابر، كريم بوضياف، أحمد فتحي، عبد العزيز حاتم، عاصم مادبو

المهاجمون: تحسين محمد، إدميلسون جونيور، المعز علي، أكرم عفيف، محمد مونتاري، يوسف عبد الرازق، أحمد علاء، حسن الهيدوس، أحمد الجانحي.