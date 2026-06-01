كُرةُ العالم

أيام وتنطلق مسابقة كأس العالم لمنتخبات الرجال في كرة القدم.

البطولة الآتية في زمن الذكاء الاصطناعي، الطائرات المسيّرة، ودونالد ترامب. البطولة الأغلى، الأكثر صرفًا، والأعلى عوائد. الدول الثلاث المنظّمة: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا. الحُرّية التمثال، الاقتصاد الحُرّ، والمحيطات المليئة بالحيتان، وتجّار الكوكايين، والمهاجرون نحو الأحلام. الساعات الدائرة على جدران نيويورك. الخبز الملفوف حول «التاكو» في مكسيكو، الثقافات المُتباعدة بين «أونتاريو» و «كِبك». عالم يموج، وكُرة قدم جديدة. القوانين الصارمة على اللعب واللاعبين. الحرمان من النزول حين التأخر في التبديل. الرأس قبل القدم لا يعدُّ دخولًا للجسم كُلّه في محظور التسلّل. العدسات الرقمية، العيون الزرقاء، الخضراء، والعسليّة. كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، في عُمر الأربعين. لكن، شركات التقنية، الطاقة، المشاهدة المدفوعة، والمنصّات الذكيّة، تدفع لهما وبهما كما لو كانا في العشرين. 48 بلدًا بالسحنات، والألوان، والأعلام، والأغنيات. صراع حناجر وانتماءات. ثمانية مليارات وربع المليار نسمة على الأقدام، في المقاهي، والحانات. شهرٌ ساخن من أشهر الصيف المنبعث حرارة، عوادم، وأبخرة. شهرٌ من الهُدنة في الكوكب. الأوقات المختلفة بين السكّان. السهر هنا، والنوم هُناك. الساعة البيولوجية، الرمليّة، ودقّات القلب المُتسارعة. آسيا، إفريقيا، أوروبا، والمحيط المتجمّد الشمالي. القطار السريع، المُحرّك الكهربائي، الرقائق الإلكترونية، والمعزولون في جبال «التبت». المحراث الخشبي، والصبي المُصطاد العصافير بالنبالة. حاملة الطائرات، قاذفة الصواريخ، والتركيبة المُعتادة لمجلس الأمن الدولي. بائع الخضراوات، ومشتري المواقف. اللوز، والجوز، وأشجار الكاكاو. وفي الجغرافيا غبار نووي. اللعبة الأولى المقذوفة بالصغار والكبار ومن الأرجل للوجوه العابرة. تُعيد كثرة القدم الناس إلى أوطانها. المهزوم يلوّح بالقميص فينتصر. الصغير يشعر بالكِبر. البلدان لا تطلق مدفعًا. الأحاديث في المجالس والبيوت تتوحّد. المساء والصباح في فلك اللعبة. الحضور في المستطيل، ومن النشيد الوطني، والاصطفاف جماعة.

كُرة القدم هي الناس. والحكومات تُحبُّ كأس العالم. الأقمشة، الألسنة، المأكولات، المشروبات، والسجال المحمود. الالتقاء الواحد، والتعابير المُشتركة. الشمس المُشرقة، والغائبة. القمر المُضيء، والمُظلم. الوقت الأصلي، وبدل الضائع. الحافلة التي تُقلّ، والمحطة المُشعّة. الواقفون عند الماء، الممسكون بالأشرعة. كُرة قدم العالم.