ديميرال بديلا.. وتركيا تكسب برباعية

كسب المنتخب التركي الأول لكرة القدم نظيره المقدوني الشمالي 4ـ0 ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل المنتخب التركي هدفين في الشوط الأول عبر أوركون كوكو عند الدقيقة 2، وكان أوزون بعدها بـ 14 دقيقةً.

وفي الشوط الثاني، زاد الأتراك من حدَّتهم الهجومية، وأضافوا هدفين آخرين بواسطة دينيز جول «53» وباريش يلماز «70».

ودخل التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، هذا الشوط بديلًا عند الدقيقة 63 عوضًا عن كاجلار سويونكو.

في المقابل، بقي يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، على دكة البدلاء حتى صافرة نهاية المباراة.

وتأتي تركيا في المجموعة الرابعة بالمونديال إلى جانب الولايات المتحدة، وأستراليا، وباراجواي.