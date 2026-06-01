الإصابات تؤجل تشكيلة الـ«بلاك ستارز»

يكشف المنتخب الغاني الأول لكرة القدم قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 الثلاثاء، في ظل سعيه لمعالجة مشكلات الإصابات في اللحظات الأخيرة قبل اعتماد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

وتعرض المدافع ألكسندر جيكو لإصابة خلال التدريبات مطلع الأسبوع الجاري، ليحل محله الهولندي المولد ديريك لوكاسن، في تعديل متأخر قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم القوائم.

وأكد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، خلال مؤتمر صحافي الإثنين قبيل المباراة التجريبية للمنتخب الملقب بالـ«بلاك ستارز» أمام ويلز في كارديف، انسحاب جيكو بسبب الإصابة، لكنه لم يُعلن القائمة النهائية كما كان متوقعًا.

وقبل ساعات من الموعد النهائي، كانت منتخبات الأردن وتركيا وأوزبكستان أيضًا لم تعلن قوائمها.

ووجهت غيابات مؤثرة ضربة قوية للمنتخب بغياب لاعب الوسط محمد قدوس، الذي لم يتعافَ من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة مع توتنام، وخضع بعدها لجراحة، ما جعل لحاقه بالبطولة أمرًا غير ممكن.

كما سيفتقد المنتخب جهود محمد ساليسو، مدافع موناكو، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في يناير الماضي.

وسيشهد المنتخب عودة الظهير عبد الرحمن بابا «31 عامًا»، بعد غياب دام 3 أعوام، وكان اللاعب السابق لتشيلسي ضمن قائمة غانا في كأس العالم 2022، لكنه لم يخض سوى مباراة دولية واحدة منذ ذلك الحين.

وتستهل غانا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 17 يونيو الجاري بمدينة تورونتو، قبل أن تصطدم بإنجلترا وكرواتيا في بقية مباريات المجموعة.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة:

في حراسة المرمى: جوزيف أنانج «سانت باتريك أتليتيك»، بنجامين أساري «هارتس أوف أوك»، لورنس أتي-زيجي «سانت جالن».

المدافعون: جوناس أدجيتي «فولفسبورج»، ديريك لوكاسن «بافوس»، جيديون منساه «أوكسير»، عبد المؤمن سليمان «رايو فايكانو»، جيروم أوبوكو «باشاك شهير»، كوجو أوبونج «نيس»، عبد الرحمن بابا «باوك»، أليدو سيدو «رين»، مارفن سينايا «أوكسير».

لاعبو الوسط: أوجستين بواكي «سانت إتيان»، عبد الفتاح إيساهاكو «ليستر سيتي»، إليشا أوسو «أوكسير»، توماس بارتي «فياريال»، كواسي سيبو «ريال أوبييدو»، كمال الدين سليمان «أتالانتا»، كاليب ييرينكي «نوردشيلاند».

المهاجمون: برينس كوابينا أدو «فيكتوريا بلزن»، جوردان أيو «ليستر سيتي»، كريستوفر بونسو باه «القادسية»، إرنست نواما «ليون»، أنطوان سيمينيو «مانشستر سيتي»، براندون توماس-أسانتي «كوفنتري سيتي»، إيناكي وليامز «أتليتيك بيلباو».