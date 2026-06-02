موناكو يقيل المدرب.. ويقترب من بطل الـ«ليبرتادوريس»

قرر نادي موناكو الإثنين إنهاء عقد البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أقل من 8 أشهر على توليه المهمة.

وكان بوكونيولي «38 عامًا» والذي تولى المهمة في أكتوبر الماضي، مرتبطًا مع فريق إمارة موناكو الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعقد حتى يونيو 2027، لكنه دفع ثمن نهاية موسم مخيبة أنهى فيه الدوري في المركز السابع، مكتفيًا بمقعد في الملحق المؤهل إلى مسابقة الـ«كونفرنس ليج».

واستلم بوكونيولي مهامه في 11 أكتوبر الماضي قادمًا من نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي، خلفًا للنمسوي آدي هوتر، وقاد الفريق في 38 مباراة «16 فوزًا، 9 تعادلات و13 خسارة، بينها 10 في الدوري».

ويغادر بوكونيولي النادي برفقة مساعديه مواطنه كيفان ميرالاس والبولندي آرتور كوبيت.

كما أقال النادي في الأيام الأخيرة ثلاثة مساعدين آخرين، هم الفرنسي داميان بيرينيل، والبلجيكي فريديريك دي بويفر مدرب حراس المرمى، والمجري آبل لورينتش المختص بالكرات الثابتة.

وتفتح هذه الإقالات المتعددة صفحة جديدة في التوجه الرياضي لنادي الإمارة الذي يُرتقب، بحسب مصادر قريبة من الملف ووسائل إعلام عدة، أن يعلن قريبًا التعاقد مع المدرب البرازيلي فيليبي لويس «40 عامًا»، اللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، المتاح منذ رحيله عن فلامنجو في الثالث المارس الماضي، بعدما توج معه البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس العام الماضي.