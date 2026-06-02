بيريز يقود «الغواصات الصفراء»

عيَّن نادي فياريال، الإثنين، الإسباني إينيجو بيريز مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقدٍ حتى 2029 خلفًا لمارسيلينو جارسيا تورال.

ويتولَّى بيريز المهمة بعد فشل مارسيلينو في التوصُّل إلى اتفاقٍ بشأن تجديد عقده على الرغم من قيادته «الغواصات الصفراء» إلى المركز الثالث في الدوري، وضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويصل بيريز إلى فياريال بعد عامين ونصف العام على رأس الجهاز الفني لرايو فاييكانو الذي أنهى الموسم في المركز الثامن.

وقاد المدرب، البالغ 38 عامًا، الفريق المدريدي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنَّه خسره أمام كريستال بالاس الإنجليزي 0ـ1، الأربعاء الماضي، في مدينة لايبزيج الألمانية.

وسيكون فياريال ثاني فريقٍ يدرِّبه بيريز، لاعب وسط أتلتيك بلباو السابق، الذي بدأ مسيرته التدريبية.

وانضم بيريز إلى فاييكانو مساعدًا للمدرب أندوني إيراولا، لكنَّه لم يتمكَّن من مرافقته إلى إنجلترا بسبب مشكلاتٍ إداريةٍ عندما انتقل إيراولا إلى تدريب بورنموث 2023، إلا أن النادي أعاده في فبراير 2024 لتولي منصب المدرب الأول.