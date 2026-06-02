مودريتش يتحصل على الفرصة الأخيرة

يستعد الكرواتي لوكا مودريتش، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، للمشاركة فيما يبدو آخر بطولة كأس عالم، بعدما أعلن المدرب زلاتكو داليتش، الإثنين، تشكيلة مكونة من 26 لاعبًا دون إجراء أي تغييرات.

والتزم داليتش بالأسماء التي اختارها سابقًا في 18 مايو الماضي، واستبعد سبعة لاعبين احتياطيين، في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في كأس العالم أخيرًا.

وسيحظى مودريتش «40 عامًا» لاعب وسط ميلان الإيطالي، بفرصة أخيرة لقيادة كرواتيا نحو المجد في كأس العالم، بعد أن وصل بها إلى نهائي روسيا 2018 والمركز الثالث في قطر 2022.

وتجمع تشكيلة داليتش بين الخبرة والشباب، تحديدًا في خط الدفاع، إذ انضم إلى يوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي، واللاعب الواعد لوكا فوسكوفيتش الذي يحظى بتقييم عالٍ بعدما اكتسب الخبرة خلال فترة إعارته إلى هامبورج.

وتواجه كرواتيا تحديًا صعبًا في المجموعة الـ 12 أمام إنجلترا وغانا وبنما.

وتضم تشكيلة المنتخب: حراسة المرمى، دومينيك ليفاكوفيتش «دينامو زغرب»، دومينيك كوتارسكي «كوبنهاجن»، إيفور باندور «هال سيتي».

المدافعون: يوسكو جفارديول «مانشستر سيتي»، دوي كاليتا-كار «ريال سوسيداد»، يوسيب سوتالو «أياكس أمستردام»، يوسيب ستانيسيتش «بايرن ميونيخ»، مارين بونجراتشيتش «فيورنتينا»، مارتن إرليتش «ميتيلاند»، كريستيان ياكيتش «أوجسبورج»، لوكا فوسكوفيتش «هامبورج».

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش «ميلان»، ماتيو كوفاتشيتش «مانشستر سيتي»، ماريو باساليتش «أتلانتا»، نيكولا فلاسيتش «تورينو»، لوكا سوتشيتش «ريال سوسيداد»، مارتن باتورينا «كومو»، بيتار سوتشيتش «إنتر ميلان»، نيكولا مورو «بولونيا»، توني فروك «رييكا».

المهاجمون: إيفان بريشيتش «أيندهوفن»، أندريه كراماريتش «هوفنهايم»، أنتي بوديمير «أوساسونا»، ماركو باشاليتش «أورلاندو سيتي» بيتار موسى «دالاس»، إيجور ماتانوفيتش «فرايبورج».